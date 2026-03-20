В Ростове пресечено мошенничество с оборонзаказом на 68 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержана руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при выполнении госзаказа на 68 млн руб. Подозреваемая заключена под стражу. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство оборонного предприятия при исполнении государственных контрактов предоставляло заказчику ложные сведения в отчетных документах. Таким образом были похищены 68 млн руб.
«Полицейские провели обыски в офисных и производственных помещениях, а также по местам жительства фигурантки. Изъяты бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение»,— сообщила госпожа Волк.
На имущество подозреваемой наложен арест на 72 млн руб.