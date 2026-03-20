В Ростове пресечено мошенничество с оборонзаказом на 68 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержана руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при выполнении госзаказа на 68 млн руб. Подозреваемая заключена под стражу. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство оборонного предприятия при исполнении государственных контрактов предоставляло заказчику ложные сведения в отчетных документах. Таким образом были похищены 68 млн руб.

«Полицейские провели обыски в офисных и производственных помещениях, а также по местам жительства фигурантки. Изъяты бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение»,— сообщила госпожа Волк.

На имущество подозреваемой наложен арест на 72 млн руб.

Наталья Белоштейн