На Среднем Урале проведут первую «Ночь театрального искусства»

В Свердловской области 27 марта состоится первая «Ночь театрального искусства», сообщили в правительстве региона. Акция будет проводиться в День театра и посвящена 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Зрители смогут погрузиться в закулисную жизнь артистов.

В программе мероприятия по всему Среднему Уралу запланированы спектакли, экскурсии, открытые репетиции, творческие встречи и мастер-классы. Так, в Екатеринбурге зрители смогут посетить открытую репетицию международного фестиваля-конкурса детского балета в театре балета «Целкунчик», а Свердловская детская филармония представит актерский концерт «Вечер без масок». В Театре юного зрителя (ТЮЗ) для посетителей проведут экскурсию и встречу с молодыми актерами.

Мероприятия акции состоятся и в других городах региона. В Нижнем Тагиле смогут посетить экскурсию по театру кукол, музыкальный спектакль и марафон читок в Новом молодежном театре. В Новоуральске для посещения будут открыты мастерские театра кукол. В Первоуральске состоится творческая встреча по спектаклю «Крыша», а в Краснотурьинске в рамках программы ожидаются спектакли, мастер-класс и ночная экскурсия «Когда театр спит».

Театры «Ночи театрального искусства» можно будет посетить бесплатно, однако требуется предварительная регистрация.

