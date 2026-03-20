«Автостат»: продажи подержанных электромобилей в январе-феврале выросли на 28%

За январь-февраль 2026 года на вторичном рынке было перерегистрировано 2,1 тыс. электромобилей с пробегом, что на 28% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

Согласно данным «Автостата», за два месяца текущего года лидерами по продажам на вторичном рынке стали электромобили японского автопроизводителя Nissan (372 шт.), китайского Zeekr (367 шт.), российского «Москвич» (183 шт.), американского Tesla (180 шт.) и немецкого Audi (176 шт.).

В топ-5 по продажам за 2025 год вошли электромобили Nissan (5,235 тыс. шт.), Zeekr (2,209 тыс. шт.), Tesla (1,818 тыс. шт.), «Москвича» (799 шт.) и Volkswagen (785 шт.).

Сергей Целиков отметил, что вторичный рынок электромобилей стабильно растет четвертый год подряд. В 2023-2024 годах он увеличился на 17-18%, в 2025-м — на 24%, а годовой объем превысил 15 тыс. единиц. Показатель превышает число электрокаров, которые продавались на первичном рынке, — 12,5 тыс. шт., указал директор «Автостата».