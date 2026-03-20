Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Татарстан возглавил рейтинг регионов по перспективности работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медианная заработная плата в республике составляет 80 тыс. руб. Уровень безработицы оценивается в 1,7%.

По данным исследования, 78% соискателей готовы рекомендовать работодателей в регионе. Этому способствуют развитые ИТ-кластер, финансовое и строительное направления. При этом доля тех, кто рассматривает переезд ради работы, составляет 11,9%.

В тройку лидеров также вошли Башкортостан и Амурская область. Методология рейтинга учитывает уровень зарплат, безработицы, конкуренцию на рынке труда и миграционные настроения соискателей.

Анна Кайдалова