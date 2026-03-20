На Уралмаше закроют проезд улицы для строительства водопровода до июля

В Екатеринбурге закроют для проезда одну из улиц на Уралмаше. С 1 апреля по 30 июня будет закрыт участок на улице Уральских рабочих, 26, от дома № 31 до дома № 33, сообщили в городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным мэрии МУП «Водоканал» будет заниматься здесь строительством сетей водоснабжения и водоотведения к дому №26. На участке установят дорожные знаки и указатели.

По этому участку не ездит общественный транспорт, а водители автомобилей могут объехать его по улицам Стахановской, Победы, Ильича и Калинина.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все