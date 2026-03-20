В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки у детского медцентра

Полиция задержала 22-летнего мужчину по подозрению в поджоге хозяйственной постройки на территории детского городского сурдологического центра в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в региональном ГУ МВД.

Пожар у дома 26, к. 4 по улице Есенина произошел 15 марта около 05:30. Огонь уничтожил деревянную хозпостройку для хранения уборочного инвентаря. В результате инцидента никто не пострадал.

Материальный ущерб, по оценке правоохранителей, составил 613 484 рубля. По факту проиcшедшего возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Артемий Чулков