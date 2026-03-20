Сотрудницы астраханского центра соцподдержки похитили 12,8 млн по фиктивным соцконтрактам

В Астраханской области перед судом предстанут четверо жительниц Икрянинского района, которых подозревают в мошенничестве с социальными выплатами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба от их действий — более 12,8 млн руб. бюджетных средств, сообщили в СУ СКР по региону.

В ЦСПН Икрянинского района две сотрудницы мошенничали с социальными контрактами

Двое из четырех подозреваемых — сотрудницы Центра социальной поддержки населения Икрянинского района. По версии следствия, преступная группа подыскивала местных жителей для заключения соцконтрактов по фиктивным документам. Всего фигурантки задействовали в своих схемах 41 человека. Полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Следствие собрало достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд.

Марина Окорокова