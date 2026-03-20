Подростка на Урале отправили в колонию за покушение на убийство девочки

Суд в Верхней Пышме назначил четыре года 10 месяцев воспитательной колонии подростку по ч.3 ст. 30 - п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — он обвинялся в покушении на убийство малолетней, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Подсудимый признал вину частично — он не оспаривал факты, но настаивал на том, что не собирался убивать девочку. В пользу пострадавшей суд также взыскал 1 млн руб. морального вреда. Приговор в силу не вступил.

Напомним, следствие установило, что вечером 15 сентября 2024 года 15-летний подросток, находясь на окраине леса в селе Мостовское, из-за личной неприязни бросил в голову 12-летнему ребенку камень, избил, после чего оттащил девочку в лесной массив и скрылся. Позднее родители девочки, забеспокоившись ее отсутствием, начали поиски, к которым присоединился и обвиняемый. Ее нашли на следующий день в поле. В в тяжелом состоянии пострадавшую отправили в городскую больницу №9 Екатеринбурга, где провели операцию.

Ирина Пичурина