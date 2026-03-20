Чистая прибыль холдинга «Эн+ Груп» по МСФО уменьшилась на 83% в 2025 году

Чистая прибыль по МСФО холдинга МКПАО «Эн+ Груп», специализирующегося на производстве алюминия и гидроэнергетике, в 2025 году сократилась на 82,6% и составила $235 млн. Об этом сообщается в отчете компании. При этом чистая прибыль энергетического сегмента компании выросла на 30,2% — до $720 млн. Значение показателя для металлургического сектора снизилось на 43,3% и составило $455 млн.

В компании объяснили, что снижение чистой прибыли обусловлено укреплением рубля и сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политикой. Это приводит к росту расходов по банковским кредитам и облигационным займам, отмечается в отчете.

Согласно документу, чистый долг компании в 2025-ом году вырос на 25,1% и достиг $11,1 млрд. Причем этот показатель вырос как для металлургического, так и для энергетического сегментов — на 24–26%.

За год вырос также объем капитальных затрат компании. Он составил $2,1 млрд, увеличившись на 16,2% по сравнению с 2024 годом. Как отметили в компании, в металлургическом сегменте инвестиции направлялись на экологическую модернизацию заводов, а в энергетическом — на строительство новых генерирующих мощностей на юго-востоке Сибири.

В компании сообщили, что генерация на ГЭС холдинга снизилась на 11,4%. Уменьшился также объем производства компанией алюминия — на 1,9%. Производство глинозема увеличилось на 6,7%.

Скорректированная EBITDA холдинга снизилась на 7,8% — до $2 700 млн. Это произошло преимущественно из-за опережающего роста операционных расходов по сравнению с выручкой. При этом показатель для энергетического сегмента компании увеличился до $1 682 млн, а для металлургического сегмента — уменьшился до $1 053 млн.

«В условиях серьезного внешнего давления, волатильности валют, роста стоимости заемного финансирования и цен на сырье Эн+ демонстрирует операционную стабильность», — сообщил гендиректор холдинга «Эн+ Груп» Владимир Колмогоров.