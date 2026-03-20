В Самаре замерщик объемов ТКО судится с комитетом ценового регулирования

ООО «ВВС-Групп», которое производило замеры объемов твердых коммунальных отходов в Самарской области, подало в суд на региональный комитет ценового и тарифного регулирования. Компания требует признать незаконным отказ чиновников от услуг. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июне 2025 года чиновники заключили с ООО «ВВС-Групп» договор на проведение измерений объема ТКО на территории региона. На основании этого планировалось определить тариф на вывоз мусора в регионе.

Когда компания провела летние замеры, профильный комитет расторг контракт, и подрядчик обратился в суд. ООО «ВВС-Групп » ходатайствовало о проведении экспертизы качества проведенных работ.

Арбитраж привлек к разбирательству экспертов Уральской Торгово-промышленной палаты. Им предстоит оценить качество выполненных подрядчиком работ. На время проведения экспертизы судебный процесс приостановили.

Георгий Портнов