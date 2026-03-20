В Воронеже отменили концерт Ганвеста после предостережения полиции

В клубе Borjia в Коминтерновском районе Воронежа отменен концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), который должен был состояться в пятницу, 20 марта. Об этом сообщили в клубе.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

За два дня до мероприятия площадка получила предостережение от регионального ГУ МВД. В документе говорилось, что шесть песен исполнителя могут содержать пропаганду наркотиков (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ). Ранее в отношении Ганвеста возбудили административное дело после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, после чего его концерты отменили в трех городах России.

Представители рэпера предоставили Borjia гарантийное письмо об отсутствии запрещенных слов на мероприятии. Этот документ в полиции отказались рассматривать. После этого клубу было предложено перенести мероприятие или провести, несмотря на возможный штраф. Площадка отказалась это делать.

«Команда клуба Borjia сожалеет о том, что нам и вам, нашим гостям, которые ожидали выступление, пришлось столкнуться с этим. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства перед нашими гостями и благодарим вас за понимание и поддержку, мы любим наших гостей и ценим вас так же, как вы цените нас»,— резюмировали в клубе.

Владимир Зоркий