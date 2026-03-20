Карелия: сила северных стихий

О Приладожье чаще всего вспоминают летом (белые ночи, лодки, солнце на воде) или осенью (багряные леса, туманы). Но есть время, когда регион раскрывается особенно удивительно и очень искренне. Это межсезонье — точка между зимой и весной, когда на Ладоге покой и тишина, а путешествие перестает быть «поездкой на выходные» и превращается в осознанный разговор — с природой, с близкими, с собой.

Курорт «Игора»: от галечного пляжа до полетов над озером

Зима в «Игоре» не зависит от погодных качелей: система искусственного оснежения поддерживает зимний пейзаж до конца марта. Склоны с зимним вельветом и перепадом высот до 120 м, трассы разного уровня сложности, инструкторы для детей и взрослых — горнолыжные радости не заканчиваются с наступлением календарной весны.

Юные спортсмены могут заниматься в горнолыжном детском клубе, осваивая горные лыжи или сноуборд. А для ребят в возрасте от трех лет работает школа хоккея с шайбой на льду: за время работы курорта здесь встали на лед более 1100 детей.

Во всесезонном Ледовом дворце вообще не ощущается смены времен года: здесь можно встать на коньки даже в самый жаркий весенний день. На арене площадью 1,5 тыс. кв. м уже десять лет проводит мастер-классы многократной чемпионки СССР, вице-чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Тамара Москвина и ее ученики — призеры мировых первенств.

Кроме привычных зимних радостей, в Ледовом дворце можно попробовать себя в относительно новом для России олимпийском виде спорта — керлинге, для которого обустроили всесезонную площадку, где проводятся турниры для участников с любым уровнем подготовки. Дополняют палитру активного отдыха развлекательный центр с дорожками для боулинга, бильярдом, детскими аттракционами и настольным теннисом. Магнит для самых смелых и азартных — зиплайн. На стальном тросе протяженностью 850 м можно со скоростью 50 км/ч проскользить над лесом и озером: полет длится всего две минуты, но запоминается надолго.

Спа-комплекс курорта — его гордость: на площади около 3000 кв. м расположился северный оазис умиротворения. Натуральный камень и дерево, мягкий рассеянный свет и панорамные окна создают ощущение простора и спокойствия. В термальной зоне располагаются бассейны, сауна и хаммам, а также «искусственное солнце» с галечным пляжем. Здесь можно загорать, плавать и париться, а также охладиться в чаше с искусственным снегом. В арсенале спа-комплекса — около двух сотен процедур, которые проводят мастера из России, Индии, Бали и Таиланда. Среди новых ритуалов — псаммотерапия: нагретый кварцевый песок равномерно распределяет тепло по телу, улучшая общий тонус. В «Комнате сна» можно восстановиться при помощи виброакустической терапии с бинауральными ритмами.

Гости, которые предпочитают уединенный отдых, выбирают приватные пространства — сьюты: с большими хаммами, контрастными купелями и баней, русской или альпийской с наполнением из трав и сухоцветов, на выбор.

Приозерск: песчаный берег и сосновый лес

На живописном берегу Вуоксы в окружении соснового леса расположился уютный отель «Точка на карте. Приозерск». Гостей встречают игристым и конфетами ручной работы от бренд-кондитера «Точек»: рестораны сети занимают 14-ю строчку в рейтинге 50 Best Tastes of Russia 2023 в номинации «Лучшие объекты для гастрономического туризма в России», и отдых начинается с маленького праздника.

В гастрономическом кафе отеля делают ставку на локальные продукты и традиционные северные вкусы: здесь в ходу озерная рыба, грибы и ягоды из окрестных лесов, сезонная зелень и дичь. В числе бестселлеров сморреброды с балтийской сельдью, домашние грузди в сметане, фазан с моченой брусникой и пюре, карельская уха со сливками, похлебка из лесных грибов.

Здесь понравится любителям созерцательного отдыха: из панорамных окон открываются завораживающие виды карельской природы, а долгие прогулки по песчаному берегу Ладоги незаметно настраивают внутренний камертон. К слову, даже баня здесь видовая: из окон можно наслаждаться северными ландшафтами.

Сортавала: северный оазис спокойствия

От старинного города Сортавалы петербуржцев отделяют четыре часа пути — на автомобиле или поезде «Ласточка». Сортавала считается энциклопедией финской архитектуры: город вобрал в себя десятки архитектурных стилей, поэтому прогулка по историческому центру ощущается как путешествие во времени. С железнодорожного вокзала можно отправиться в кинематографичное путешествие на ретропоезде в горный парк «Рускеала», расположенный всего в нескольких километрах.

В начале правления Екатерины II, в 1765 году, здесь начали разрабатывать каменоломни для строительства зданий Петербурга и дворцовых пригородов. Мрамором Рускеалы облицован Исаакиевский собор, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, им выложены полы Казанского собора, из него изготовлены подоконники Эрмитажа.

Неподалеку от «Рускеалы» находится отель «Точка на карте. Сортавала». Он устроился на берегу тихого лесного озера Пюяралампи. На территории есть сауна с парной, комнатой отдыха и террасой, а также беседки для барбекю с панорамным видом на главные природные достопримечательности Карелии — бескрайний лес и озерную гладь. В центре активного отдыха «Терра Нордика» можно взять в аренду квадроциклы. Живописные маршруты через хвойные леса и по берегам озер ведут к смотровым площадкам. После насыщенного дня приятно отдохнуть в сауне, оформленной в духе северного минимализма: дерево, мягкий свет, панорамные окна с видом на озеро и лес — место, где можно расслабиться, вдохнуть аромат хвои и ощутить спокойствие.

Видлица: очарование «молодого ельника»

Название Видлица на языке вепсов означает «молодой ельник» или «чаща», а первые упоминания об этом поселении относятся к XVII веку. В отеле «Точка на карте. Видлица» номера-студии располагаются прямо на побережье Ладоги, словно именно для того, чтобы внутренние батарейки заряжались с рассветом и первыми глотками чистого воздуха. Эту локацию особенно ценят путешественники, для которых важна приватность: номера расположены на достаточном расстоянии друг от друга, позволяя побыть наедине с собой — и с северной природой, любование которой способно вернуть утомленному жителю мегаполиса ясность мысли даже не за пару дней, а за несколько часов. Особенно хороши здесь закаты: оранжево-розовое небо отражается в ладожской воде, лес постепенно погружается в темноту и словно замирает.

Здесь можно встретить утро с чашкой кофе, слушая плеск волн, а вечер провести, расслабляясь в сауне и выйдя потом на террасу под звездное небо… Как приятно позволить себе выключить телефон и просто насладиться плеском волн, шелестом сосен, пением птиц, а вечером, разогревшись и расслабившись в персональной сауне, любоваться красотой уходящего дня и магией звездного неба.

Лодейное поле: живая история Русского Севера

Самая молодая «Точка» расположилась на берегу реки Свирь, соединяющей Ладожское и Онежское озера. Первые лучи солнца пробиваются сквозь панорамные окна номеров, играют тенями деревьев на светлых стенах. Два корпуса отеля расположены на самой высокой точке берега реки, и это значит, что все пятьдесят номеров панорамные: из окон открываются виды на изгиб реки и сосны. Перед глазами — еще дремлющий лес, в воздухе — аромат хвои. Здесь нет суеты и толп туристов, зато есть ощущение полного погружения в северную природу. Интерьер отеля под стать ощущению — без лишнего декора, только свет, воздух и текстуры дерева.

Этот маршрут часто выбирают те, кто увлечен историей. Город Лодейное Поле был заложен в 1702 году. В то время это была Олонецкая верфь, где строили первые корабли для Балтийского флота. Несколько лет назад здесь восстановили Домик Петра I — император часто приезжал сюда инспектировать работы. В домике открыт небольшой музей, а рядом разбит парк.

Подробнее с историей Олонецкой верфи и жизнью в Лодейном Поле на рубеже XIX−XX веков знакомят в Лодейнопольском историко-краеведческом музее. Интересная деталь: здесь собрана коллекция полотен Василия Поленова: художник был вдохновлен красотой здешних пейзажей и любил работать на пленэре.

В окрестностях Лодейного Поля расположено несколько монастырей. Самые известные — Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской и Введено-Оятский женский. Первый был построен в 1533 году преподобным Александром Свирским на пожертвования царя Василия III. Дата строительства второго неизвестна, но первые упоминания о нем относятся к XV веку. Совсем рядом — Староладожская крепость, возведенная в 862 году, о которой упоминает «Повесть временных лет».

Недалеко находится и деревня Верхние Мандроги, где реконструирован быт вепсов: церковь и восемь крестьянских домов XIX века из разных сел были полностью разобраны, перевезены и установлены здесь в первозданном виде, а также построена мельница. В некоторых из них ежедневно проводят мастер-классы для гостей по кузнечному делу, кружевоплетению, резьбе по дереву, а еще — по ткацкому и гончарному ремеслу.

За гастрономические впечатления дня отвечает панорамный ресторан, где можно познакомиться с аутентичной кухней региона в авторской интерпретации бренд-шефа. В центре его внимания — рыба, грибы и ягоды из леса, дичь с северных угодий.

На завтрак подают моченую бруснику, фермерские сыры со свежим хлебом, карельскую форель, а на обед — салат с яблоком и соусом из вербены, сугудай из форели с толченым картофелем, уху на сливках с форелью и судаком.

Карелия и Приладожье — не просто место встречи северных стихий, но и место силы, согретое искренним гостеприимством.

Светлана Куликова