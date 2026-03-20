Этническую группу в Нижегородской области обвинили в экстремизме

Силовики в Нижегородской области задержали этническую группу из семи человек по подозрению в участии в деятельности экстремистского движения, запрещенного в РФ решением Верховного суда в 2020 году. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Как полагает следствие, фигуранты, пропагандируя в своем окружении запрещенную идеологию, вымогали крупные денежные суммы у предпринимателей. При этом они применяли насилие, огнестрельное и холодное оружие.

Двоим задержанным, которых считают лидерами группы, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Еще по двоим процессуальные решения пока готовятся.

Остальных троих привлекли к ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда или режима проживания в РФ) и поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

Расследование продолжается. Силовики выявляют возможных соучастников и иные эпизоды преступной деятельности.

Галина Шамберина