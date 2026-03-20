Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Айбаше после реставрации открыли мечеть XX века

В селе Айбаш Высокогорского района Татарстана в Ураза-байрам после реставрации открылась мечеть. Об этом сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Фото: Пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия

Мечеть является объектом культурного наследия регионального значения и относится к традиционному типу татарского деревянного зодчества с минаретом на крыше. Здание было возведено в начале XX века на месте более ранней постройки 1864 года.

В ходе реставрации удалось сохранить около 80% подлинных конструкций, включая стены, перекрытия и элементы декора. Работы выполнены с сохранением исторического облика здания.

На территории также проведено благоустройство и создана необходимая инфраструктура, включая дом омовения.

Анна Кайдалова