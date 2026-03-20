Екатеринбурженка лишилась денег из-за фейкового сбора пожертвований на СВО

Суд в Екатеринбурге взыскал с местной жительницы 320 тыс. руб. в пользу жителя Забайкалья, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Они оба стали жертвами мошенников и оказались вовлечены в их схему. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в феврале 2025 года индивидуальный предприниматель из Читы после звонка лже-сотрудника Центробанка перевел деньги на «безопасный счет». В тот же день он понял, что его обманули, и обратился в полицию. В ходе следствия выяснилось, что владелец счета — ответчица — проживает в Екатеринбурге.

Незадолго до этого ответчица увидела в интернете ролики о наборе волонтеров для помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Она оставила контакты, и связавшийся с ней человек попросил одолжить ему ее карту для продолжения сбора — неизвестный объяснил это лимитом на переводы на своей. Ответчица передала карту курьеру, который приехал к ней домой. Потом она удалила переписку с куратором, а картой пользовались неизвестные.

Читинец подал в суд гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд пришел к выводу, что ответственность за произошедшее лежит на владелице счета: она добровольно отдала карточку незнакомому человеку, с которым не было никаких договорных отношений, а передача карты иным лицам не прекращает действие договора банковского счета. Решение не вступило в силу.

