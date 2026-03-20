Имущество «Дискус плюс» продают с торгов за долги перед МУП «Горводоканал»

В Новосибирске выставили на торги помещение площадью 5,2 тыс. кв. м, расположенное на ул. Бетонной, 14. Актив, принадлежащий ООО «Дискус плюс» экс-депутата местного горсовета Алексея Джулая, реализует территориальное управление Росимущества Новосибирской области в рамках исполнительного производства по заявлению МУП «Горводоканал».

Начальная стоимость лота составляет 289 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 апреля, итоги подведут 23 апреля 2026 года, следует из данных сервиса ГИС Торги.

В феврале 2020 года арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с «Дискус плюс» 32,9 млн руб. задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в период с января по июль 2017 года в пользу МУП «Горводоканал».

Согласно данным сервиса Rusprofile, задолженность компании по договорам энергоснабжения, водоотведения, а также налогам составляет более 209 млн руб.

Группа компаний «Дискус» Алексея Джулая — один из лидеров новосибирского рынка по объемам строительства жилья эконом-класса. Застройщик жилмассивов «Плющихинский» (около ста 10- и 18-этажных домов на 40 тыс. человек) и «Просторный» (86 многоквартирных домов).

В апреле 2023 года владельца ГК «Дискус» задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигурант дела с 2019-го по 2023 год, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, привлек средства дольщиков на строительство 53 многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Однако объекты впоследствии так и не были введены в эксплуатацию. Ущерб более чем 800 дольщикам оценивается правоохранителями на сумму свыше 1,2 млрд руб.

Лолита Белова