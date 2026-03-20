Уфимца будут судить за причинение смерти по неосторожности на охоте

Караидельский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 62-летнего уфимца, который по ошибке выстрелил в знакомого на охоте, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что в январе этого года фигурант уголовного дела во время охоты в лесу, посчитав, что рядом находится животное, дважды выстрелил и попал в своего знакомого, который остановился поблизости после катания на снегоходе. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он скончался от ранений.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова