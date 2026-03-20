В Саратовской области задержали подозреваемых в организации незаконной связи

В Саратовской области задержали четверых местных жителей по подозрению в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. СЧ УМВД по Саратову возбудила уголовное дело по соответствующей статье (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

Киберполиция совместно с коллегами из УФСБ пресекли незаконную деятельность троих саратовцев и одного жителя Энгельса. По данным следствия, фигуранты обеспечивали работу специального технического оборудования для реализации мошеннических схем в интернете.

При обыске съемных квартир в Саратове и Энгельсе правоохранители изъяли sim-box, компьютерную технику, оборудование для незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика и более 3 тыс. сим-карт.

Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы. Следствие устанавливает лиц, причастных к нелегальной деятельности группировки.

