Апелляция обязала главу Бардымского округа уволить своего зама

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции о возложении на главу Бардымского округа обязанности уволить своего заместителя в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В ходе проверки надзорный орган установил, что муниципальный служащий не принял мер по урегулированию конфликта интересов.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об Ильнуре Туйгильдине. Как считает прокуратура, он состоял в дружеских отношениях с директором подрядной организации, которая занималась ремонтом фельдшерско-акушерских пунктов на территории округа. Господин Туйгильдин рассказал членам муниципальной комиссии о необходимости подписания актов приемки строительных и ремонтных работ. Сам он также подписал бумаги. При этом фактически работы выполнены не были. Эти нарушения привели к необоснованному расходованию бюджетных средств.