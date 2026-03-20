Директору «Уфаводоканала» внесли представление из-за затопления подвалов в Деме
Прокуратура Демского района Уфы внесла представление гендиректору «Уфаводоканала» Александру Иванову из-за засоров в канализации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, жители многоквартирных домов на Рядовой и Центральной улицах неоднократно обращались в госпредприятие из-за подтопления подвалов. Проверка выявила, что виной стал засор коллектора и уличных колодцев канализационной системы.
После вмешательства надзорного ведомства «Уфаводоканал» устранил нарушения, обработал помещения и очистил канализационные сети.