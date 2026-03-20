ИТ-холдинг Т1 представил альтернативу иностранному софту в нефтегазе и химпроизводстве

На Т1 Форум компания представила прототип ПАК АСУ ТП СИЛАРОН — решения, предназначенного для автоматизации управления сложными и опасными производствами в химической и нефтегазовой отраслях. Доля зарубежных систем управления процессом — АСУ ТП — в этом секторе достигает 90%.

Как сообщается в пресс-релизе, "Силарон" получил модули управления турбинным оборудованием и расширенные библиотеки алгоритмов. Система поддерживает отраслевые протоколы Modbus, HART и Profibus, а также имеет распределенную отказоустойчивую архитектуру и подсистему противоаварийной защиты уровня SIL3.

Продукт готов к использованию с конца первого квартала 2026 года, и проходит сертификацию по требованиям Минцифры и Минпромторга. Коммерческая версия комплекса станет доступна в ближайшие месяцы.

Как отметил исполнительный директор «Т1 Интеграция» Михаил Книгин, предприятиям требуется технологическая база для постепенной замены ушедших зарубежных систем. Согласно требованиям законодательства, переход на отечественные ПАК необходимо завершить до конца 2029 года.

По оценкам Минпромторга, емкость рынка модернизации критической инфраструктуры превышает 1,5 трлн руб. В ИТ-холдинге Т1 подсчитали, что к 2027 году объем рынка АСУ ТП в России может вырасти до 218 млрд руб. с нынешних 83 млрд руб.