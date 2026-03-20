Суд в Ижевске рассмотрит уголовное дело экс-судебного пристава о взяточничестве

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судебного пристава одного из подразделений УФССП по республике. Как сообщает надзорный орган, он обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК).

Следствие считает, что он получил 105 тыс. руб. от лица, оказывающего юридические услуги в сфере исполнительного производства, за переду ему персональных данных должников. Дело направлено в Октябрьский райсуд Ижевска.