В Уфе возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на человека

Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту падения наледи на человека, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Во время мониторинга соцсетей выявили публикацию о том, что на Черниковской улице в результате падения скопившегося снега и наледи с крыши многоквартирного дома травмирован человек. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи зимой. В рамках расследования дадут правовую оценку их бездействию, отметили в ведомстве.

Майя Иванова