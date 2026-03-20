В Ростове потратят 24 млн рублей на планировку развития коммунальных систем

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону объявил тендер стоимостью более 24 млн руб. на разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города на период 2026-2035 годов. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявки на участие в закупке принимаются до 30 марта, а работы должны быть завершены не позднее 20 ноября 2026 года. Согласно условиям контракта, исполнитель обязан предоставить заказчику проект программы в двух бумажных экземплярах и на USB-носителе до 30 октября 2026 года. Дополнительно подрядчик должен создать муниципальную геоинформационную систему — электронную модель коммунальной инфраструктуры Ростова-на-Дону на цифровом носителе.

В карточке закупки сказано, что электронная модель позволит городским властям эффективнее управлять инфраструктурными объектами и планировать их обновление.

Константин Соловьев