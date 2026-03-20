Тюменку задержали по подозрению в попытке поджога шкафов сотовой связи

В Тюмени полиция и ФСБ задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке поджога шкафов сотовой связи, сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Следствие предварительно установило, что безработная подозреваемая в мессенджере нашла предложение о заработке. В переписке неизвестный сообщил ей, что выплатит 30 тыс. руб., если она подожжет уличные электрические шкафы сотовой связи, на что тюменка согласилась. После этого куратор провел инструктаж и рассказал, где находится оборудование.

В вечернее время подозреваемая совершила попытку поджога по указанному адресу в Тюмени и скрылась с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.30. ч.2. ст.205 УК РФ (террористический акт).

