В Удмуртии впервые провели операцию по замене части коленного сустава

Врачи Первой республиканской клинической больницы Удмуртии впервые в регионе применили методику частичного протезирования колена. Операцию провели пациентке, которая более четырех лет страдала от сильных болей и хромоты. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

В больницу обратилась женщина, с жалобами на боль в колене, хромоту и деформацию сустава. Причиной разрушения сустава стал асептический некроз — участок кости начал отмирать из-за нарушения кровоснабжения. Это привело к тяжелой форме артроза и деформации конечности.

Вместо полной замены сустава травматологи-ортопеды Кирилл Герасимов и Иван Волынин выполнили одномыщелковое эндопротезирование. Этот метод позволяет заменить только изношенную часть сочленения, сохраняя здоровые ткани, связки и собственную биомеханику колена. Благодаря малотравматичности вмешательства срок восстановления пациента уменьшился.

Операция, длившаяся около 1,5 часа, прошла штатно. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей и проходит курс послеоперационной реабилитации.