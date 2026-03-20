Тагильчанина задержали по подозрению в организации занятия проституцией в ДНР

В Донецкой Народной республике (ДНР) полиция задержала 30-летнего уроженца Нижнего Тагила (Свердловская область) по подозрению в организации занятия проституцией на территории региона, сообщили в МВД по ДНР. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

По данным следствия, с осени фигурант арендовал в Амвросиевке в ДНР два частных дома и квартиру. Он оборудовал их под бордели. Уралец составлял графики, доставлял женщин к клиентам, вел финучет. Также он делал рекламу своему противоправному бизнесу: помимо сообщений в тематических группах в соцсетях, он распространял среди местных жителей визитки с голограммой. На визитках, на первый взгляд, рекламировалась автомойка, но при изменении угла наклона появлялись скрытые фото и номер для заказа услуг проституток.

Полицейские во время обыска во временном жилище подозреваемого нашли и изъяли записи с «черной бухгалтерией», средства связи и наличные в 270 тыс. руб., которые были получены преступным путем. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Женщин для занятия проституцией подозреваемый нашел на Урале — вслед за ним из родного для фигуранта Нижнего Тагила на Донбасс приехали восемь женщин. Они привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ. Расследование продолжается.

Ирина Пичурина