Омский суд отправил в колонию главу кредитного кооператива

В Омской области завершился суд над руководством кредитного потребительского кооператива «Боггат», которое обвинялось в хищении средств маткапитала. Председателю правления финансовой организации, которого следствие считает организатором криминальной схемы, назначили 3 года 8 месяцев колонии общего режима, его заместитель, а также риэлтор отделались условными сроками.

По информации прокуратуры региона, суд установил, что в 2019 году председатель правления кооператива создал организованную группу для хищения средств материнского капитала. Риэлтор подыскивала владельцев сертификатов, желавших приобрести жилье, и убеждала их указывать в договорах купли-продажи завышенную цену, а также заключать фиктивные договоры займа с кооперативом. После этого в Пенсионный фонд направлялись подложные документы для перечисления средств на погашение несуществующего долга.

Расследование установило, что обвиняемые получали доход в виде комиссий от 44 до 68 тыс. руб. за каждую сделку. Всего они похитили более 1 млн руб.

Илья Николаев