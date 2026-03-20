На «Авито» появилось объявление об аренде известного в Ижевске кафе «Минутка» за 279 тыс. руб. в месяц. Оно было размещено на площадке 19 марта. Площадь заведения — 279 кв. м.

«Oтдельнo cтoящee здание в caмoм центрe горoда ждeт нoвoгo apендaтoрa <...> Заведение работало с 1990-х годов, сформировав статус “любимого места” нескольких поколений»,— говорится в сообщении.

Заведение расположено на ул. Карла Маркса, 302А. О закрытии кафе в начале марта сообщалось в соцсетях. Связаться с владельцами «Ъ-Удмуртия» не удалось.