Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

НСА создал оперштаб для помощи застрахованным животноводам Новосибирской области

Национальный союз агростраховщиков (НСА) запустил оперативный штаб для координации урегулирования потенциальных убытков животноводческих хозяйств Новосибирской области и помощи аграриям. Решение принято в связи с режимом ЧС, который был введен в регионе 16 февраля вследствие вспышки бешенства животных и пастереллеза (острого инфекционного заболевания бактериального происхождения), уточнили в организации.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Союз намерен провести совместное совещание с областным минсельхозом, животноводами, а также страховыми компаниями для решения возникающих вопросов, связанных со страховыми случаями.

Согласно данным НСА, на условиях господдержки сельхозпроизводителями Новосибирской области на сегодняшний день застраховано 36 тыс. голов крупного рогатого скота — около 14% промышленного поголовья, 280 тыс. голов свиней (96%) и 3,7 млн птиц (51%). В пересчете на условные головы охват страхованием всего промышленного поголовья в регионе составляет 39%. Эти данные не охватывают поголовье сельхозживотных у населения в личных подсобных хозяйствах.

«На данный момент фиксируемый в регионе ущерб поголовью застрахованных хозяйств однозначно не носит массовый характер. По представленной в НСА информации страховых компаний, от хозяйств Новосибирской области на 18 марта поступило лишь два уведомления о потенциальных убытках в связи с опасными инфекционными заболеваниями», — рассказал президент НСА Корней Биждов.

Накануне в Новосибирскую область для выяснения причин эпизоотической ситуации прибыла рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. 18 марта в регионе с его участием проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которого принято решение выделить около 200 млн руб. на компенсацию потерь от изъятия животных жителям сел.

Лолита Белова

