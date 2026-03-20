НСА создал оперштаб для помощи застрахованным животноводам Новосибирской области

Национальный союз агростраховщиков (НСА) запустил оперативный штаб для координации урегулирования потенциальных убытков животноводческих хозяйств Новосибирской области и помощи аграриям. Решение принято в связи с режимом ЧС, который был введен в регионе 16 февраля вследствие вспышки бешенства животных и пастереллеза (острого инфекционного заболевания бактериального происхождения), уточнили в организации.

Союз намерен провести совместное совещание с областным минсельхозом, животноводами, а также страховыми компаниями для решения возникающих вопросов, связанных со страховыми случаями.

Согласно данным НСА, на условиях господдержки сельхозпроизводителями Новосибирской области на сегодняшний день застраховано 36 тыс. голов крупного рогатого скота — около 14% промышленного поголовья, 280 тыс. голов свиней (96%) и 3,7 млн птиц (51%). В пересчете на условные головы охват страхованием всего промышленного поголовья в регионе составляет 39%. Эти данные не охватывают поголовье сельхозживотных у населения в личных подсобных хозяйствах.

«На данный момент фиксируемый в регионе ущерб поголовью застрахованных хозяйств однозначно не носит массовый характер. По представленной в НСА информации страховых компаний, от хозяйств Новосибирской области на 18 марта поступило лишь два уведомления о потенциальных убытках в связи с опасными инфекционными заболеваниями», — рассказал президент НСА Корней Биждов.

Накануне в Новосибирскую область для выяснения причин эпизоотической ситуации прибыла рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. 18 марта в регионе с его участием проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которого принято решение выделить около 200 млн руб. на компенсацию потерь от изъятия животных жителям сел.

Лолита Белова