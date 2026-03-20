Лимит по новым кредитным картам в Прикамье снизился на 14%

В Пермском крае в феврале 2026 года средний размер лимитов по новым кредитным картам составил 89,6 тыс. руб., что на 14,6% меньше показателя февраля прошлого года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России снижение лимитов по новым кредиткам составило в феврале 2026 года 12,9%. Наибольшее снижение отмечено в Приморском крае (–20,4%), Красноярском крае (–19,2%), Ленинградской (–16,7%), Кемеровской (–16,1%) и Волгоградской областях (–15,6%).