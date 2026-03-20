Правительство Хакасии решило сохранить производство в ОАО «Хлеб»

Правительство Республики Хакасия, воспользовавшись «золотой акцией» ОАО «Хлеб», наложило вето на закрытие предприятия. О позиции государства в отношении судьбы хлебозавода сообщила пресс-служба регионального кабмина.

По данным правительства, в конце 2025 года гендиректор ОАО «Хлеб» Анастасия Кочан приостановила работу завода, ссылаясь на нехватку оборотных средств на закупку сырья. На 20 марта было назначено собрание акционеров с вопросом о ликвидации компании.

Абаканский хлебозавод работает с 1965 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год ОАО «Хлеб» завершило с убытком в 0,7 млн руб. Суммарный убыток за последние пять лет — около 10 млн руб.

Валерий Лавский