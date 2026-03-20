Цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке Тюмени опустилась на 5%

В Тюмени в феврале цена за квадратный метр готового жилья на вторичном рынке опустилась на 5%, достигнув 130 тыс. руб., сообщили в пресс-службе «Яндекса». Согласно аналитике нейросети «Алиса AI», средняя площадь квартир выросла на 2% — до 50,4 кв. м, а медианная полная стоимость — до 6,4 млн руб. (-3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом в городах с населением более 500 тыс. человек медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась до 138 тыс. руб. (-0,8%) в феврале. Цены снизились в 18 городах, еще в восьми наблюдалась стагнация.

Согласно аналитике, ценовые изменения стали более выражены после январской стагнации. По наиболее ликвидным объектам заключается больше всего сделок в условиях ограниченной рыночной активности. Некоторые собственники квартир меняют цены или временно убирают объявления о продаже. По этой причине медианные показатели стоимости метра снижаются во многих городах, однако это характеризует структуру текущего предложения, а не резкие изменения спроса.

Ирина Пичурина