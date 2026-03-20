На выходных на Среднем Урале возможны осадки

В связи с приближением холодного фронта в Свердловской области возможны небольшие осадки на выходных, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге температура опустится ниже 0°.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу антициклон начнет быстро перемещаться восточнее, что повлияет на погодные условия в Свердловской области. Днем 20 марта сохранится теплая погода и переменная, зачастую слабая облачность. В ночь на субботу ложбина достигнет Среднего Урала, что приведет к увеличению облачности. Днем 21 марта в регионе ожидается смена воздушной массы на более холодную.

В Екатеринбурге днем пятницы прогнозируется +10°..+12°, переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 10 м/с. В субботу — ночью +1°, днем +5°, ночью воскресенья похолодает до -1°, днем будет +7°. На следующей неделе температуры ожидаются плюсовыми, в городе может потеплеть до +14°.

Ирина Пичурина