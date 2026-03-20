«Авангард» обыграл «Северсталь» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» победой завершил выступление в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омичи 19 марта на выезде обыграли череповецкую «Северсталь» со счетом 5:2.

После двух периодов хозяева вели 2:1, но в последней 20-минутке «Авангард» провел четыре безответные шайбы. В последнем для омичей матче регулярного чемпионата в их составе отличились Василий Пономарев, Майкл Маклауд, Семен Чистяков, Константин Окулов и Александр Волков.

«Ребята все-таки не хотят травмироваться перед плей-офф. Поэтому мы в какой-то степени показывали романтический хоккей на протяжении двух отрезков. А в третьем вернулись к своей игре — действовали жестко, в силовой манере, с большим количеством силовых приемов»,— объяснил главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Сибиряки с 99 очками заняли второе место в конференции «Восток». В первом раунде плей-офф они встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком». Первые матчи серии до четырех побед пройдут в Омске 24 и 26 марта.

Валерий Лавский