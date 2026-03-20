В Саудовской Аравии прогнозируют скачок цен на нефть до $180

Аналитики нефтяной отрасли Саудовской Аравии предупредили, что если перебои с поставками из-за военной операции против Ирана сохранятся до конца апреля, стоимость барреля может превысить $180. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По прогнозам специалистов Saudi Aramco, на следующей неделе физический дефицит усугубится, подтолкнув цены к $138–140. Ко второй неделе апреля, если Ормузский пролив останется закрытым, нефть может подорожать до $150, а в последующие недели — до $165 и $180.

С начала конфликта 28 февраля мировые поставки сократились на миллионы баррелей, а цены выросли примерно на 50%, напоминает The Wall Street Journal. Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг торговались у отметки $119, однако аналитики Wood Mackenzie не исключают и $200 долларов за баррель в 2026 году.