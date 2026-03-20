Штат Вашингтон запретил сотрудникам правоохранительных органов закрывать лица
Губернатор американского штата Вашингтон Боб Фергюсон подписал закон, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов штата закрывать лица, чтобы скрыть свою личность, сообщает Politico.
«Задача правоохранительных органов, конечно, заключается в том, чтобы защищать нас. Однако ICE (федеральная иммиграционная служба,— "Ъ") скрывается от ответственности перед обществом. Жители Вашингтона должны знать, что они взаимодействуют с законными сотрудниками правоохранительных органов»,— сообщил Боб Фергюсон.
Запрет вызван опасениями по поводу «идентификации во время иммиграционных репрессий администрации Трампа», отмечает издание. Законопроект был единогласно принят демократами, которые имеют большинство в законодательном органе штата, и не получил голосов республиканцев, которые назвали его неконституционным.
Согласно Конституции США, федеральный закон имеет приоритет над законодательством штата. Такой аргумент администрация Дональда Трампа использовала, чтобы оспорить аналогичный закон в Калифорнии, который был заблокирован в прошлом месяце федеральным судьей. Принятый закон штата Вашингтон имеет ключевое отличие: он распространяется на все федеральные, штатные и местные правоохранительные органы, что повышает его шансы на защиту в суде, пишет Politico.