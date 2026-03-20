NBC: США ускоряют переброску военнослужащих на Ближний Восток

США ускоряют переброску еще нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, 11-й экспедиционный отряд морской пехоты (MEU), состоящий как минимум из 2,2 тыс. морских пехотинцев, должен отправиться из Сан-Диего в ближайшие дни.

Источники добавили, что 11-й MEU будет переброшен на десантно-штурмовом корабле USS Boxer и, скорее всего, в сопровождении еще как минимум одного или двух кораблей.