Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан.

«Российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу»,— сообщил глава государства (цитата по сайту Кремля).

Как добавил Владимир Путин, мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи и воспитание молодежи, а также развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами. Отдельно он выразил признательность мусульманам, которые участвуют в боевых действиях на Украине.