Депутаты обязали власти закрепить флаг Тюменской области на зданиях органов МСУ

Флаг Тюменской области будет постоянно поднят на зданиях органов местного самоуправления (МСУ) во всех муниципалитетах региона с 1 января 2027 года. Соответствующее решение единогласно одобрили все 39 депутатов Тюменской областной думы, присутствующие на заседании.

Флаг России и флаг Тюменской области на здании регионального правительства

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Флаг России и флаг Тюменской области на здании регионального правительства

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как пояснила председатель комитета регионального парламента по государственному строительству и МСУ Ирина Соколова, с инициативой вышли депутаты от «Единой России». Ранее закон обязывал закрепить флаг только на зданиях Тюменской областной думы, правительства и исполнительных органов региона, резиденции губернатора и совета муниципальных образований субъекта.

Василий Алексеев