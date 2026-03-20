«Иванушки International» решили не менять название из-за закона о запрете англицизмов

Группа «Иванушки International» сохранит название, несмотря на вступивший в силу закон о запрете англицизмов. Об этом сообщил солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов. Ранее продюсер Игорь Матвиенко допустил переименование коллектива в «Иванушки».

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами. Мы были в это время в отпуске. Мы "Иванушки International" всегда»,— сказал Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с ТАСС.

1 марта вступили в силу поправки к закону «О государственном языке РФ». Изменения ограничивают использование англицизмов и слов на других языках на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.