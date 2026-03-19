Во время операции против наркокартеля в Мексике убиты 11 человек

В Мексике убиты 11 предполагаемых боевиков крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа», передает Associated Press.

Как сообщили службы безопасности Мексики, операцию на северо-западе страны провели морские пехотинцы. Правительственные войска совершили налеты на дома, связанные с группировкой «Лос-Майос», которая входит в состав картеля «Синалоа».

Военно-морские силы Мексики заявили, что их личный состав подвергся нападению после прибытия на место проведения операции. Там они также обнаружили дочь одного из криминальных авторитетов. Ее отпустили, поскольку служба безопасности установила, что девушка не имеет отношения к преступной деятельности.