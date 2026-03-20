Дайджест событий
Неделя модных новостей
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: весенние коллекции, новые запуски и коллаборации.
Institut Esthederm провел репетицию
В сообществе Noodome прошло камерное событие — открытая предпремьерная репетиция спектакля «Повод остаться» по пьесе Бернарда Слейда «По особым случаям». В главных ролях заняты актеры Виктория Исакова и Игорь Гордин, режиссер — Игорь Теплов. Мероприятие состоялось при поддержке французского косметического бренда Institut Esthederm — Виктория Исакова уже больше двух лет друг бренда и постоянный пользовать сывороток Age Proteom для лица и кожи вокруг глаз.
Новый дроп от Love Republic
Российская марка одежды LOVE REPUBLIC показала весенне-летнюю коллекцию Premium. В ее основе — базовые минималистичные изделия из 100% льна и с добавлением хлопка, лиоцелла и рами. В дроп вошли пиджаки, брюки палаццо, платья, рубашки, легкие плащи и куртки в нескольких цветовых вариантах: шоколадный, розовый, льняной, голубой, черно-белый монохром.
Lime Gallery покажет «Отпечатки»
В арт-пространстве Lime Gallery открывается экспозиция «Отпечатки» / Imprints, созданная совместно с The Blueprint — проект, созданный для продвижения молодых талантов и развития креативной индустрии. Экспозиция объединяет лауреатов The Blueprint 100 в категории «Современное искусство» разных лет: Артема Филатова, Надю Лихогруд, Василия Кононова-Гредина, Сашу Лемиш, Маяну Насыбуллову, Ульяну Подкорытову, Александру Пацаманюк. В рамках выставки пройдут медиаторские туры — серия живых диалогов между медиатором и зрителями. Выставка продлится с 20 марта по 31 июля, вход свободный.
3DS выпускает вторую коллекцию
Молодой российский бренд унисекс-одежды 3DS представил коллекцию «К2’26», основу которой составили привычные элементы гардероба, выполненные из натуральных материалов в нейтральной цветовой палитре. Главный дизайнер бренда Михаил Никольский — один из самых молодых участников Московской недели моды (ему всего 14 лет), что определяет исследовательский подход к работе с формой и материалами — каркас изделий вынесен на поверхность открытыми швами. На Московской неделе моды вместо классического подиумного показа команда показала альтернативный формат презентации — digital-показ и корнер, где были представлены ключевые изделия бренда.
Garda объединился с 2Mood
В итальянском ресторане Garda стартовала коллаборация с 2Mood Beauty. В рамках сотрудничества команды объединили гастрономию и бьюти-ритуалы, представив формат завтраков-конструкторов, где можно не только собрать завтрак по своему усмотрению, но и получить карту настроения, на основе которой будет подобрано то или иное косметическое средство. В основе меню — воздушный омлет, сладкая булка бриошь, круассан из слоеного теста, к которым можно выбрать дополнение на свой вкус, например, лосось, авокадо, яйцо пашот, тигровые креветки, шоколадный крем или малиновый конфитюр. Завтраки сопровождаются подарками от 2Mood Beauty: карандаши, румяна или бальзамы для губ.