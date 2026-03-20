Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: весенние коллекции, новые запуски и коллаборации.

Institut Esthederm провел репетицию

В сообществе Noodome прошло камерное событие — открытая предпремьерная репетиция спектакля «Повод остаться» по пьесе Бернарда Слейда «По особым случаям». В главных ролях заняты актеры Виктория Исакова и Игорь Гордин, режиссер — Игорь Теплов. Мероприятие состоялось при поддержке французского косметического бренда Institut Esthederm — Виктория Исакова уже больше двух лет друг бренда и постоянный пользовать сывороток Age Proteom для лица и кожи вокруг глаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Следующая фотография 1 / 8 Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm

Новый дроп от Love Republic

Российская марка одежды LOVE REPUBLIC показала весенне-летнюю коллекцию Premium. В ее основе — базовые минималистичные изделия из 100% льна и с добавлением хлопка, лиоцелла и рами. В дроп вошли пиджаки, брюки палаццо, платья, рубашки, легкие плащи и куртки в нескольких цветовых вариантах: шоколадный, розовый, льняной, голубой, черно-белый монохром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Следующая фотография 1 / 10 Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic

Lime Gallery покажет «Отпечатки»

В арт-пространстве Lime Gallery открывается экспозиция «Отпечатки» / Imprints, созданная совместно с The Blueprint — проект, созданный для продвижения молодых талантов и развития креативной индустрии. Экспозиция объединяет лауреатов The Blueprint 100 в категории «Современное искусство» разных лет: Артема Филатова, Надю Лихогруд, Василия Кононова-Гредина, Сашу Лемиш, Маяну Насыбуллову, Ульяну Подкорытову, Александру Пацаманюк. В рамках выставки пройдут медиаторские туры — серия живых диалогов между медиатором и зрителями. Выставка продлится с 20 марта по 31 июля, вход свободный.

Артем Филатов, ФД1, 2025 Саша Лемиш, эскиз, Юлия копия Брук Шилдс, 2026 Ульяна Подкорытова, Хранители, эскиз, 2026

3DS выпускает вторую коллекцию

Молодой российский бренд унисекс-одежды 3DS представил коллекцию «К2’26», основу которой составили привычные элементы гардероба, выполненные из натуральных материалов в нейтральной цветовой палитре. Главный дизайнер бренда Михаил Никольский — один из самых молодых участников Московской недели моды (ему всего 14 лет), что определяет исследовательский подход к работе с формой и материалами — каркас изделий вынесен на поверхность открытыми швами. На Московской неделе моды вместо классического подиумного показа команда показала альтернативный формат презентации — digital-показ и корнер, где были представлены ключевые изделия бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 3DS Фото: 3DS Фото: 3DS Фото: 3DS Фото: 3DS Следующая фотография 1 / 5 Фото: 3DS Фото: 3DS Фото: 3DS Фото: 3DS Фото: 3DS

Garda объединился с 2Mood

В итальянском ресторане Garda стартовала коллаборация с 2Mood Beauty. В рамках сотрудничества команды объединили гастрономию и бьюти-ритуалы, представив формат завтраков-конструкторов, где можно не только собрать завтрак по своему усмотрению, но и получить карту настроения, на основе которой будет подобрано то или иное косметическое средство. В основе меню — воздушный омлет, сладкая булка бриошь, круассан из слоеного теста, к которым можно выбрать дополнение на свой вкус, например, лосось, авокадо, яйцо пашот, тигровые креветки, шоколадный крем или малиновый конфитюр. Завтраки сопровождаются подарками от 2Mood Beauty: карандаши, румяна или бальзамы для губ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Garda х 2Mood Beauty Фото: Garda х 2Mood Beauty Фото: Garda х 2Mood Beauty Следующая фотография 1 / 3 Фото: Garda х 2Mood Beauty Фото: Garda х 2Mood Beauty Фото: Garda х 2Mood Beauty

Ирина Кириенко