В Саратове задержали бывшего зампреда правительства и экс-министра строительства Павла Мигачева по делу о злоупотреблении полномочиями. С сентября 2022 по декабрь 2023 года он скрыл срыв сроков разработки документации для реконструкции трамвайных маршрутов и дал указание согласовать ее в кратчайший срок. Это повлекло удорожание работ и дополнительные расходы, а подрядчик получил из бюджета свыше 40 млн руб. В феврале 2023 года чиновник также не исправил ошибки в документации по девятому маршруту. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, аналогичную той, что действует в рамках другого дела о выделении 4 млн руб. сотрудникам Росреестра.

Фото: ИА «Общественное мнение» Кировский райсуд Саратова избрал Павлу Мигачеву меру пресечения

В Саратове задержали бывшего зампреда регионального правительства и экс-главу минстроя и ЖКХ Павла Мигачева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Сегодня Октябрьский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Уголовное дело в отношении господина Мигачева возбудили в июне 2025 года. Тогда следствие установило, что фигурант с сентября 2022-го по декабрь 2023 года, будучи ответственным за реконструкцию трамвайных маршрутов № 3, 6 и 8 в Саратове, умышленно скрыл срыв сроков исполнения контрактов по разработке проектно-сметной документации и не учел корректировок, требуемых для внесения в эти документы.

Павел Мигачев с июня 2017 по март 2019 года он был первым замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области. В марте 2019 года стал заместителем главы администрации Саратова по строительству. С июля того же года до октября 2022 года занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области, после чего стал заместителем губернатора Романа Бусаргина.

Кроме того, господин Мигачев передал недоработанную документацию для получения положительного заключения госэкспертизы и дал указание должностным лицам ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» согласовать документацию в кратчайший срок. Это повлекло за собой дополнительные расходы на повторное проведение изысканий и корректировку проектно-сметной документации, увеличило сроки строительства и удорожание всех объектов реконструкции. В результате фирма-подрядчик получила бюджетные средства в сумме свыше 40 млн руб.

В феврале 2023 года фигурант пытался скрыть от вышестоящего руководства, что проектно-сметная документация по реконструкции трамвайного маршрута № 9 содержит ошибки, и не исправил их. Это также привело к срыву сроков ремонта на объекте.

В итоге СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудила два уголовных дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ и объединила их в одно производство с делом, связанным с реконструкцией 9-го маршрута трамвая.

Подозреваемый уже находится под аналогичной мерой пресечения в рамках расследования другого уголовного дела, расследуемого региональным следкомом. В мае 2025 года господина Мигачева поместили под домашний арест. Следствие подозревает его в выделении из бюджета 4 млн руб. на приобретение жилья троим сотрудникам регионального управления Росреестра. 3 июня того же года домашний арест заменили на запрет определенных действий.

Марина Окорокова