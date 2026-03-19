Житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции

Житель Чаплыгинского округа Липецкой области начал стрелять по сотрудникам военной полиции. Один из них получил смертельное ранение и умер на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте, добавили в СКР.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.