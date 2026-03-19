Российская академия наук планирует изменить научную структуру

В Российской академии наук изменится структура отделений по областям и направлениям науки. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на regulation.gov.ru..

Согласно документу, такое решение было принято на общем собрании членов РАН еще 9 декабря 2025 года. Отделение общественных наук и глобальных проблем планируется объединить с отделением международных отношений. В результате получится отделение социальных наук и международных отношений. Отделение медицинских наук хотят разделить на три — клинической медицины, профилактической медицины и направления физиологических и медико-биологических наук. Сельскохозяйственные науки также разделят на два отделения: земледелия, растениеводства и агроинженерии — и животноводства, пищевых систем и экономики сельского хозяйства.

В документе предлагается проводить выборы кандидатов в члены РАН в самих отделениях. Сейчас эти выборы проходят в секциях, а утверждаются — в отделении.

