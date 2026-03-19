Каждый четвертый екатеринбуржец выбирает активный отдых вместо баров в выходные

Более половины работающих екатеринбуржцев за последний год стали реже посещать бары и ночные клубы, а каждый четвертый сократил потребление алкоголя в выходные. Со стрессом с помощью спорта справляются 26% офисных сотрудников, еще 16% выбирают спа-процедуры и массаж. Об этом говорится в исследовании сети смарт-офисов SOK.

При этом почти половина жителей Екатеринбурга (41%) отмечает, что планирование выходных остается сложной задачей. Основные препятствия — необходимость согласовывать планы с семьей (45%), финансовые ограничения (26%) и стремление сделать отдых максимально насыщенным (24%). Около трети опрошенных стараются завершать рабочие задачи в будни, чтобы освободить время для отдыха, а 34% начинают планировать досуг уже к концу рабочей недели.

Для 34% сотрудников выходные становятся ключевым временем для восстановления. Это отражается и на расходах: 35% готовы тратить на досуг от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., 28% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., еще 27% — до 10 тыс. руб. Лишь 4% закладывают бюджет свыше 15 тыс. руб. на два дня.

В то же время 68% офисных сотрудников Екатеринбурга испытывают тревогу перед началом рабочей недели. Основными причинами становятся нарушение режима сна (36%), ожидаемый объем работы и нерешенные личные вопросы (по 16%), а также недостаток отдыха (15%). Каждый седьмой респондент признает, что не может полностью отключиться от рабочих задач даже в выходные.

