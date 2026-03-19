Курьерам тут не место

Представители МВД, Минтранса, Общественной палаты и бизнеса думают, как «проработать» запрет движения электровелосипедов доставщиков по тротуарам. Соответствующее поручение Минтрансу и МВД дал президент со сроком до 1 июля. Пока конкретного решения нет. Обсуждается запрет только для узких тротуаров и ограничение доступа на рынок услуг частных курьеров, использующих «ржавые» прокатные электросамокаты, так как их передвижение сложно проконтролировать. В МВД считают, что безопасность движения доставщиков во многом зависит от регионов, которые могли бы ужесточить правила езды в парках или запретить поездки на отдельных территориях.

Проблема безопасности движения курьеров на электровелосипедах обсуждалась 19 марта на круглом столе в Общественной палате РФ (ОП). Поводом для дискуссии стало недавнее поручение президента Владимира Путина Минтрансу и МВД «рассмотреть вопрос» запрета движения по тротуарам электровелосипедов сервисов доставки. Глава государства ждет доклад на эту тему до 1 июля.

Член ОП Михаил Аничкин начал свое эмоциональное выступление с рассказа о том, как курьер полгода назад наехал на его жену, а две недели назад — на помощника. По его словам, они «нагло носятся по пешеходным дорожкам с закрытыми лицами», из-за чего общественность «вопит», а в ОП поступает «огромное» количество жалоб. «Проходит год-два, ничего не меняется»,— продолжал он. «Вы, наверное, как и я, видите каждый день, как эти курьеры переезжают на красный свет. Они все дальтоники или не знают правил?» — поддержал его глава комиссии по вопросам транспортной безопасности Общественного совета при Минтрансе РФ Вячеслав Керов. Глава совета Татьяна Горовая констатировала, что конкретного решения этой проблемы пока нет. «Мы понимаем, что инфраструктура недоразвита. Но не надо строить иллюзий, что во всех регионах, во всех городах мы быстро ее выстроим для этого вида транспорта»,— сказала она.

Директор Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин отметил, что доставка как отдельная отрасль экономики уже сформировалась, и «резкие движения в части регулирования» могут иметь негативный эффект.

Господин Митрошин напомнил, что уже есть правительственная «дорожная карта» по сокращению аварийности и стратегия безопасности дорожного движения до 2030 года, в рамках которой возможны изменения в ПДД и законодательстве. «Но не надо ожидать, что изменения одномоментно решат проблему,— сказал Дмитрий Митрошин.— Большая часть полномочий в плане организации безопасного передвижения курьеров и электросамокатов находится на органах власти субъектов и частично — муниципалитетов. Речь идет об установлении взаимоотношений с сервисами доставки, развитии инфраструктуры, установлении правил пользования парками».

В свою очередь, представитель Минтранса РФ Николай Чередниченко сообщил, что ведомство работает над изменением законодательства и правил. «Говорят, что надо запретить (движение курьеров по тротуарам.— “Ъ”),— сказал он.— Да, возможно, надо запретить. Например, на узких тротуарах шириной меньше метра, где разъехаться нельзя. Но где-то ведь возможно разойтись. Все это требует изучения. Решение будем принимать, ориентируясь на мнения экспертов и регионов».

На сегодняшний день в РФ работает около 1,5 млн курьеров, сказал президент ассоциации транспортно-логистических компаний МАКС Александр Митюков, ссылаясь на данные Минпромторга.

В Москве на электровелосипедах передвигается 50 тыс. доставщиков, в Санкт-Петербурге — 14 тыс.

При этом, обратил он внимание, в Москве 70%, а в Санкт-Петербурге 80–85% курьеров-частников, у которых собственные или арендованные электровелосипеды, их контролировать сложнее даже при наличии федеральных или городских регламентов.

«Они-то и гоняют на ржавых тысячеваттных велосипедах в том числе и по тротуарам. Если мы говорим о крупных шеринговых компаниях, предоставляющих в аренду транспортные средства, или сервисах доставки со своим парком, то здесь все понятно. Есть конкретное юрлицо, к которому можно предъявлять претензии и требовать соблюдения норм безопасности»,— рассуждал эксперт. В качестве решения проблемы ассоциация предлагает убрать из рынка доставки «частников» (этот вопрос, по словам Александра Митюкова, уже прорабатывается с субъектами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью). Также предлагалось выделить электровелосипеды в отдельную категорию внутри ПДД, чтобы ограничить их в скорости передвижения.

