Сервисы каршеринга не заплатили в бюджет Петербурга в 2025 году ни одного рубля
Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, выступая 19 марта на Петербургском налоговом форуме, привел данные, демонстрирующие несовершенство нынешней системы налоговых отчислений для цифровых платформ.
По итогам 2025 года два крупнейших маркетплейса, работающих в городе, перечислили в бюджет 375 млн рублей налога на прибыль. В то же время все каршеринговые компании, чья совокупная выручка от деятельности в городе оценивается примерно в 35 млрд рублей, не заплатили в казну города «ни копейки налога на прибыль».
Чиновник подчеркнул, что существующий порядок распределения налога на прибыль — пропорционально стоимости основных средств и фонду оплаты труда — несправедлив по отношению к регионам, где цифровые сервисы активно работают и получают выручку. Компании могут не иметь в субъекте ни имущества, ни сотрудников, а значит, формально не обязаны платить там налоги, несмотря на колоссальные обороты.
Господин Корабельников призвал пересмотреть действующий подход и перераспределять налоговые поступления от цифровых платформ между регионами в зависимости от иных экономических показателей — например, от объема полученной выручки.