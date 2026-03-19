Сервисы каршеринга не заплатили в бюджет Петербурга в 2025 году ни одного рубля

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, выступая 19 марта на Петербургском налоговом форуме, привел данные, демонстрирующие несовершенство нынешней системы налоговых отчислений для цифровых платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2025 года два крупнейших маркетплейса, работающих в городе, перечислили в бюджет 375 млн рублей налога на прибыль. В то же время все каршеринговые компании, чья совокупная выручка от деятельности в городе оценивается примерно в 35 млрд рублей, не заплатили в казну города «ни копейки налога на прибыль».

Чиновник подчеркнул, что существующий порядок распределения налога на прибыль — пропорционально стоимости основных средств и фонду оплаты труда — несправедлив по отношению к регионам, где цифровые сервисы активно работают и получают выручку. Компании могут не иметь в субъекте ни имущества, ни сотрудников, а значит, формально не обязаны платить там налоги, несмотря на колоссальные обороты.

Господин Корабельников призвал пересмотреть действующий подход и перераспределять налоговые поступления от цифровых платформ между регионами в зависимости от иных экономических показателей — например, от объема полученной выручки.

Андрей Маркелов