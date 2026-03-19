Рецидивисту, зарезавшему медсестру в Екатеринбурге, назначили 12 лет колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил 12 лет колонии особого режима ранее судимому уроженцу Республики Башкортостан Сергею Матвееву, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Преступление произошло 6 октября 2025 года в общежитии на улице Агрономическая в Екатеринбурге. Суд установил, что накануне Сергей Матвеев несколько дней употреблял алкоголь, после чего поссорился с сожительницей и избил ее. Позже в коридоре общежития он встретил соседку, которая сделала ему замечание по поводу поведения. В ответ мужчина взял нож и нанес женщине не менее семи ударов. От полученных ранений она скончалась на месте.

Погибшая работала медсестрой в паллиативном отделении одной из городских больниц. В день трагедии она должна была выйти на смену.

Помимо срока в колонии Сергею Матвееву назначено ограничение свободы на один год. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу близкого родственника погибшей компенсацию морального вреда свыше 1 млн руб., а также расходы на погребение.